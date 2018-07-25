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Лісові пожежі у Греції: кількість жертв продовжує збільшуватися

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Кількість жертв внаслідок лісових пожеж у грецькій східній Аттиці збільшилась до 79 людей. Щонайменше 187 людей, в тому числі 23 дітей, отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Очікується, що кількість жертв збільшиться, оскільки багато людей вважаються зниклими безвісти, і поки невідомо, чи є вони загиблими, оскільки процес ідентифікації останків ускладнений через те, що багато тіл повністю обвуглені.

Нагадаємо, станом на сьогоднішній ранок було відомо про 77 жертв.

Як повідомляв УНН, український уряд готовий надати грецькій стороні допомогу для боротьби з лісовими пожежами.

Нагадаємо, в Греції оголосили триденний траур за жертвами лісових пожеж.

Громадян України серед постраждалих або загиблих у пожежах в Греції станом на 24 липня зафіксовано не було.

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