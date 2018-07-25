Лесные пожары в Греции: число жертв продолжает увеличиваться

Ожидается, что число жертв увеличится, поскольку многие люди считаются пропавшими без вести, и пока неизвестно, являются ли они погибшими, поскольку процесс идентификации останков затруднен из-за того, что многие тела полностью обугленные.

Напомним, на сегодняшнее утро было известно о 77 жертвах.

Как сообщал УНН, украинское правительство готово предоставить греческой стороне помощь для борьбы с лесными пожарами.



Напомним, в Греции объявили трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.



Граждан Украины среди пострадавших или погибших в пожарах в Греции по состоянию на 24 июля зафиксировано не было.