Лесные пожары в Греции: число жертв продолжает увеличиваться
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Число жертв в результате лесных пожаров в греческой восточной Аттике увеличилось до 79 человек. По меньшей мере 187 человек, в том числе 23 детей, получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Ожидается, что число жертв увеличится, поскольку многие люди считаются пропавшими без вести, и пока неизвестно, являются ли они погибшими, поскольку процесс идентификации останков затруднен из-за того, что многие тела полностью обугленные.
Напомним, на сегодняшнее утро было известно о 77 жертвах.
Как сообщал УНН, украинское правительство готово предоставить греческой стороне помощь для борьбы с лесными пожарами.
Напомним, в Греции объявили трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.
Граждан Украины среди пострадавших или погибших в пожарах в Греции по состоянию на 24 июля зафиксировано не было.