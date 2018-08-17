Лісові пожежі охопили майже усі континенти: видовищні фото
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Цьогорічна спека має усі шанси побити рекорд. На фоні цього у багатьох країнах світу почали палати ліси. Підбірку фотографій з лісових пожеж майже зі всіх континентів оприлюднив MSN, передає УНН.
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Небачена спека, яка б'є температурні рекорди, викликаючи посуху і лісові пожежі, цього літа спостерігалася у північній півкулі - від Полярного кола і Скандинавії до Каліфорнії в США, Японії і Північної Африки.
Так, у липні у центральній Швеції бушували найбільші за усю історію країни лісові пожежі.
Суха погода викликала пожежі в Греції, забравши життя 96 осіб. В Японії кілька десятків людей загинули через палюче сонце.
Вже у серпні природні пожежі прийшли і в Іспанію та Португалію.
В Україні уряд також доручив провести вивчення ризиків лісових пожеж на сході України.
Ведемарк, Німеччина
Банбері, Австралія
Афіни, Греція
Пеканбару, Індонезія
Британська Колумбія, Канада
Медічі, Хорватія
Гельсінгланд, Швеція
Моншіке, Португалія
Ворм Спрінгс, Орегон (США)
Валенсія, Іспанія
Болтон, Англія
Лодога, Каліфорнія (США)