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Лесные пожары охватили почти все континенты: зрелищные фото

Киев • УНН

 • 23877 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Нынешняя жара имеет все шансы побить рекорд. На фоне этого во многих странах мира начали гореть леса. Подборку фотографий с лесных пожаров почти со всех континентов обнародовал MSN, передает УНН.

Лесные пожары охватили почти все континенты: зрелищные фото

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Невиданная жара, которая бьет температурные рекорды, вызывая засуху и лесные пожары, этим летом наблюдалась в северном полушарии - от Полярного круга и Скандинавии до Калифорнии в США, Японии и Северной Африки.

Так, в июле в центральной Швеции бушевали самые большие за всю историю страны лесные пожары.

Сухая погода вызвала пожары в Греции, унеся жизни 96 человек. В Японии несколько десятков человек погибли из-за палящего солнца.

Уже в августе природные пожары пришли и в Испанию и Португалию.

В Украине правительство также поручило провести изучение рисков лесных пожаров на востоке Украины.

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Банбери, Австралия

Афины, Греция

Пеканбару, Индонезия

Британская Колумбия, Канада

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Хельсингланд, Швеция

Моншики, Португалия

Ворм Спрингс, Орегон (США)

Валенсия, Испания

Болтон, Англия

Лодога, Калифорния (США)

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