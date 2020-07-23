Лісова пожежа на Луганщині: досі тліє суха трава та чагарники

"Станом на 7:00 23 липня спостерігається тління окремих осередків сухої трави, чагарників та деревини в межах контрольованого периметру. Загрози населеним пунктам немає", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 252 особи та 51 од. техніки, з них від ДСНС 170 осіб та 41 од. техніки (у тому числі один піротехнічний розрахунок).

Нагадаємо, 22 липня внаслідок обстрілу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави, чагарників та деревини.