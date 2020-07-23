Лесной пожар в Луганской области: до сих пор тлеет сухая трава и кустарники
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Пожарные продолжают тушить пожар вблизи села Лопаскино Новоайдарского района Луганской области, возникшего в результате обстрела, на утро наблюдается тление отдельных очагов сухой травы, кустарников и древесины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 7:00 23 июля наблюдается тление отдельных очагов сухой травы, кустарников и древесины в пределах контролируемого периметру. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 252 человека и 51 ед. техники, из них от ГСЧС 170 человек и 41 ед. техники (в том числе один пиротехнический расчет).
Напомним, 22 июля в результате обстрела вблизи села Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы, кустарников и древесины.