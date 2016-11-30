Лісники Рівненщини підготували на продаж понад 90 тис. новорічних ялинок

Водночас вартість новорічних ялинок не зросла. Дерево до 1 м лісівники продають за 50 грн, від 1 до 1,5 м — за 70 грн, від 1,5 до 2 м — за 80 грн, від 2 до 2,5 м — за 100 грн.

Нині в лісогосподарських підприємствах Рівненщини налічується 151 га плантацій, на яких росте 878 тис. новорічних ялинок. Цьогоріч в області засаджено 9 гектарів.

Уже кілька років поспіль новорічні ялинки та сосни спеціально маркуються, аби можна було перевірити легальність і законність походження ялинки. Придбати новорічні дерева можна буде у спеціально визначених місцях біля контор лісництв, розсадників та у спеціалізованих магазинах (державних) “Лісовичок”, які працюють вздовж автомобільних доріг в різних районах області. Торік лісівники Рівненщини продали 11 964 ялинки на суму 612 тис. грн.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, головна ялинка Рівного буде висотою у 25 метрів.