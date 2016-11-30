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Лесники Ровенской области подготовили на продажу более 90 тыс. новогодних елок

Киев • УНН

 • 9743 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Лесохозяйственные предприятия Ровенской области начали подготовку к продаже новогодних елок и сосен. Для реализации отвели почти 90 тыс. деревьев, сообщили УНН в Ровенском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

Лесники Ровенской области подготовили на продажу более 90 тыс. новогодних елок

В то же время стоимость новогодних елок не выросла. Дерево до 1 м лесоводы продают за 50 грн, от 1 до 1,5 м - по 70 грн, от 1,5 до 2 м - за 80 грн, от 2 до 2,5 м - по 100 грн.

Сейчас в лесохозяйственных предприятиях Ровенской области насчитывается 151 га плантаций, на которых растет 878 тыс. новогодних елок. В этом году в области засажено 9 гектаров.

Уже несколько лет подряд новогодние елки и сосны специально маркируются, чтобы можно было проверить легальность и законность происхождения елки. Купить новогодние деревья можно будет в специально определенных местах у контор лесничеств, питомников и в специализированных магазинах (государственных) "Лесовичок", которые работают вдоль автомобильных дорог в разных районах области. В прошлом году лесоводы Ровенской области продали 11964 елки на сумму 612 тыс. грн.

Напомним, как сообщал УНН, главная елка Ровно будет высотой в 25 метров .

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