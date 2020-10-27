"Лисичанськводоканал" знеструмлять 31 жовтня через борги

"31 жовтня Товариство буде змушене провести знеструмлення Лисичанського водоканалу від енергопостачання. Причиною є заборгованість комунального підприємства перед енергетиками, яка утворилася до 01.01.2019 - 166 680 тис грн; у вересні 2020 року за розподіл електроенергії борг склав 862 тис грн, за реактивну електроенергію - 10 тис грн", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що "Луганське енергетичне об’єднання" вимагає від Лисичанського водоканалу не порушувати гарантійні обіцяння та радить сплатити борги за електроенергію. Тільки на таких умовах можна починати діалог.

Нагадаємо, 18 жовтня 2019 року у місті Лисичанськ у зв’язку із заборгованістю за спожиту електроенергію, було відключено від електропостачання 3 насосні станції ЛКСП "Лисичанськводоканал" ("ГТВ", "Білогорівська" та "Боровська").

Як повідомлялося, 19 серпня 2019 року у Луганській області знеструмили об’єкти КП “Лисичанськводоканал” через заборгованість у понад 142 млн грн.