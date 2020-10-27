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"Лисичанскводоканал" обесточат 31 октября из-за долгов

"Лисичанскводоканал" обесточат 31 октября из-за долгов

Киев  •  УНН

 • 14110 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Луганской области 31 октября обесточат Лисичанское коммунальное специализированное предприятие по добыче, обработке, реализации воды и очистке стоков "Лисичанскводоканал" из-за долгов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ООО "Луганское энергетическое объединение" в Facebook.

"31 октября Общество будет вынуждено провести обесточивание Лисичанского водоканала от энергоснабжения. Причиной является задолженность коммунального предприятия перед энергетиками, которая образовалась до 01.01.2019 - 166 680 тыс. грн; в сентябре 2020 года за распределение электроэнергии долг составил 862 тыс. грн, за реактивную электроэнергию - 10 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Сообщается, что "Луганское энергетическое объединение" требует от Лисичанского водоканала не нарушать гарантийные обещания и советует оплатить долги за электроэнергию. Только на таких условиях можно начинать диалог.

Напомним, 18 октября 2019 года в городе Лисичанск в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию, были отключены от электроснабжения 3 насосные станции ЛКСП "Лисичанскводоканал" ("РТИ", "Билогорвская" и "Боровская").

Как сообщалось, 19 августа 2019 года в Луганской области обесточили объекты КП "Лисичанскводоканал" из-за задолженности в более 142 млн грн.

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