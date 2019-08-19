"Лисичанськводоканал" знеструмлено через борги
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Сьогодні в Луганській області знеструмили Лисичанське комунальне спеціалізоване підприємство з видобутку, обробки, реалізації води та очищенню стоків "Лисичанськводоканал" через заборгованість у понад 142 млн грн. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання".
"Відключення відбулося ще сьогодні зранку, борг (КСП "Лисичанськводоканал" - ред.) у понад 142 млн грн", - повідомили у пресслужбі.
Як повідомляв УНН, на початку серпня внаслідок заборгованості за електропостачання відключено насосну станцію "Лисичанськводоканалу" у місті Лисичанськ.
У Луганській області три водоканали були відключені від енергопостачання через велику грошову заборгованість.
Раніше через заборгованість у 6 мільйонів гривень за електроенергію було знеструмлено 9 військових об'єктів у місті Щастя. Проте військові формування надали гарантійного листа, тому об’єкти були під’єднані.