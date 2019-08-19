"Лисичанскводоканал" обесточен из-за долгов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Сегодня в Луганской области обесточили Лисичанске коммунальное специализированное предприятие по добыче, обработке, реализации воды и очистке стоков "Лисичанскводоканал" из-за задолженности в более 142 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ООО "Луганское энергетическое объединение".
"Отключение произошло еще сегодня утром, долг (КСП "Лисичанскводоканал" - ред.) более чем 142 млн грн", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, в начале августа в результате задолженности за электроснабжение отключено насосную станцию "Лисичанскводоканал" в городе Лисичанск.
В Луганской области три водоканала были отключены от энергоснабжения из-за крупной денежной задолженности.
Ранее из-за задолженности в 6 миллионов гривен за электроэнергию было обесточено 9 военных объектов в городе Счастье. Однако военные формирования предоставили гарантийное письмо, поэтому объекты были подключены.