Лише один вид м’яса в Україні залишається найбільш споживаним довгі роки - експерт

Він уточнив, що кожен українець в середньому вживає більш ніж 45 кілограмів м’яса на рік.

"Споживання свинини на душу населення з 2008 року коливається близько відмітки 15 кілограмів на рік (це без субпродуктів та сала). Яловичини та телятини – близько 8 кілограмів. В той самий час, споживання курятини з 2008 року зросло з 23 до 25 кілограмів. Це не таке вже радикальне зростання, але дедалі більше, ніж споживання свинини", - розповів експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Американці "забивають" холодильники курятиною

В Україні курятина є найбільш вживаним м’ясом вже не один десяток років, каже експерт.

Через цінову доступність продукту, і не тільки, додав він.

“Дійсно, ціна – це дуже важливий фактор, для України це один з найбільш важливих факторів. Але не можна не згадати й, наприклад, про зручність курятини, невелику порційність (крильця, стегна і т. ін.), легкість у приготуванні страв – це стосується лише птиці, зокрема, курятини”, – розповів Панкратов.

Нагадаємо, Україна повністю забезпечує себе вітчизняною курятиною, а також чималий обсяг експортує закордон, будучи одним з найбільших світових трейдерів.

В І кварталі 2020 року найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП (Наша Ряба) збільшила виробництво ще на 4% і знизила ціну продукції на 11%. Компанія планує наростити обсяги виробництва 850-880 тис. тонн м’яса птиці до 2024 року.

Водночас ціна на українську курятину дешевше на треть за європейську.