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Лише один вид м’яса в Україні залишається найбільш споживаним довгі роки - експерт

Київ • УНН

 • 34153 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. В Україні найпопулярнішим серед споживачів видом м’яса залишається курятина. Споживання продукту зростає рекордними темпами. Про це розповів консультант Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), експерт сільськогосподарських ринків Андрій Панкратов, передає УНН із посиланням на meat-inform.com

Лише один вид м’яса в Україні залишається найбільш споживаним довгі роки - експерт

Він уточнив, що кожен українець в середньому вживає більш ніж 45 кілограмів м’яса на рік.

"Споживання свинини на душу населення з 2008 року коливається близько відмітки 15 кілограмів на рік (це без субпродуктів та сала). Яловичини та телятини – близько 8 кілограмів. В той самий час, споживання курятини з 2008 року зросло з 23 до 25 кілограмів. Це не таке вже радикальне зростання, але дедалі більше, ніж споживання свинини", - розповів експерт.

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В Україні курятина є найбільш вживаним м’ясом вже не один десяток років, каже експерт.

Через цінову доступність продукту, і не тільки, додав він.

“Дійсно, ціна – це дуже важливий фактор, для України це один з найбільш важливих факторів. Але не можна не згадати й, наприклад, про зручність курятини, невелику порційність (крильця, стегна і т. ін.), легкість у приготуванні страв – це стосується лише птиці, зокрема, курятини”, – розповів Панкратов.

Нагадаємо, Україна повністю забезпечує себе вітчизняною курятиною, а також чималий обсяг експортує закордон, будучи одним з найбільших світових трейдерів.

В І кварталі 2020 року найбільший виробник курятини в Україні, компанія МХП (Наша Ряба) збільшила виробництво ще на 4% і знизила ціну продукції на 11%. Компанія планує наростити обсяги виробництва 850-880 тис. тонн м’яса птиці до 2024 року.

Водночас ціна на українську курятину дешевше на треть за європейську.

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