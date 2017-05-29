Лише НАТО зможе зупинити агресію Росії - А.Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На сьогодні лише НАТО зможе зупинити агресію Росії проти всього світу, зокрема і України. Про це під час засідання Парламентської Асамблеї НАТО у Тбілісі заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає УНН.
"Як можна зупинити Путіна? За час агресії Росії проти України Україна зробила для себе тільки один висновок: путінську Росію можна зупинити тільки спільними, скоординованими діями... На сьогодні немає в світі жодної міжнародної організації, окрім НАТО, яка зможе це зробити", - наголосив А.Парубій.
При цьому він зазначив, що Росія під керівництвом В.Путіна становить загрозу для глобальної безпеки всього світу.
"Путінська Росія на сьогодні - загроза номер один для глобальної безпеки всього світу. Агресія проти України та Грузії, втручання у вибори в США, Франції та Німеччині, кібератаки на державні органи та політичні партії, поширення через пропагандистські канали дезінформації щодо євроатлантичної інтеграції нових незалежних держав… Все це спрямоване на руйнування єдності всередині НАТО, на те, щоб посіяти конфлікти всередині Європи, між США та Європою", - зазначив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, у ПА НАТО підтримують Грузію і її територіальну цілісність, а Росія повинна повернутися до офіційно визнаних кордонів.