Только НАТО сможет остановить агрессию России - А.Парубий

"Как можно остановить Путина? За время агрессии России против Украины Украина сделала для себя только один вывод: путинскую Россию можно остановить только совместными, скоординированными действиями ... На сегодня нет в мире ни одной международной организации, кроме НАТО, которая сможет это сделать", - отметил А.Парубий.

При этом он отметил, что Россия под руководством В.Путина представляет угрозу для глобальной безопасности всего мира.

"Путинская Россия сегодня - угроза номер один для глобальной безопасности всего мира. Агрессия против Украины и Грузии, вмешательство в выборы в США, Франции и Германии, кибератаки на государственные органы и политические партии, распространение через пропагандистские каналы дезинформации относительно евроатлантической интеграции новых независимых государств... Все это направлено на разрушение единства внутри НАТО, на то, чтобы посеять конфликты внутри Европы, между США и Европой", - отметил А.Парубий.

Как сообщал УНН, в ПА НАТО поддерживают Грузию и ее территориальную целостность, а Россия должна вернуться к официально признанным границам.