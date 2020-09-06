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Лінкявічюс заявив про бездіяльність ЄС щодо Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Бездіяльність Європейського Союзу щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики. ЄС повинен протистояти впливу Росії на Білорусь. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю виданню Financial Times, передає УНН.

Лінкявічюс заявив про бездіяльність ЄС щодо Білорусі

"Бездіяльність Європейського Союзу щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики", - заявив Лінкявічюс.

За його словами, ЄС повинен протистояти впливу Росії на Білорусь.

"Іноді ми реагуємо занадто пізно, і наші заходи фрагментовані і не справляють жодного враження на суспільство або людей при владі. Коли ми не будемо дотримуватися своїх національних зобов'язань, це зруйнує наш власний фундамент (...) Білоруський народ не повинен відчувати себе самотнім", - наголосив глава МЗС Литви.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував у себе в Тwitter інформацію про те, що президент РФ Володимир Путін проголосив готовність надати владі Білорусі всебічну підтримку у разі загострення ситуації.

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