Лінкявічюс заявив про бездіяльність ЄС щодо Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Бездіяльність Європейського Союзу щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики. ЄС повинен протистояти впливу Росії на Білорусь. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю виданню Financial Times, передає УНН.
"Бездіяльність Європейського Союзу щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики", - заявив Лінкявічюс.
За його словами, ЄС повинен протистояти впливу Росії на Білорусь.
"Іноді ми реагуємо занадто пізно, і наші заходи фрагментовані і не справляють жодного враження на суспільство або людей при владі. Коли ми не будемо дотримуватися своїх національних зобов'язань, це зруйнує наш власний фундамент (...) Білоруський народ не повинен відчувати себе самотнім", - наголосив глава МЗС Литви.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував у себе в Тwitter інформацію про те, що президент РФ Володимир Путін проголосив готовність надати владі Білорусі всебічну підтримку у разі загострення ситуації.