Лінкявічюс заявив про бездіяльність ЄС щодо Білорусі

"Бездіяльність Європейського Союзу щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики", - заявив Лінкявічюс.

За його словами, ЄС повинен протистояти впливу Росії на Білорусь.

"Іноді ми реагуємо занадто пізно, і наші заходи фрагментовані і не справляють жодного враження на суспільство або людей при владі. Коли ми не будемо дотримуватися своїх національних зобов'язань, це зруйнує наш власний фундамент (...) Білоруський народ не повинен відчувати себе самотнім", - наголосив глава МЗС Литви.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс прокоментував у себе в Тwitter інформацію про те, що президент РФ Володимир Путін проголосив готовність надати владі Білорусі всебічну підтримку у разі загострення ситуації.