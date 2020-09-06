Линкявичюс заявил о бездеятельности ЕС в отношении Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Бездействие Европейского Союза в отношении Беларуси подрывает доверие к его внешней политике. ЕС должен противостоять влиянию России на Беларусь. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью изданию Financial Times, передает УНН.
"Бездействие Европейского Союза в отношении Беларуси подрывает доверие к его внешней политике", - заявил Линкявичюс.
По его словам, ЕС должен противостоять влиянию России на Беларусь.
"Иногда мы реагируем слишком поздно, и наши мероприятия фрагментированы и не производят никакого впечатления на общество или людей во власти. Если мы не будем придерживаться своих национальных обязательств, это разрушит наш собственный фундамент (...) Белорусский народ не должен чувствовать себя одиноким", - подчеркнул глава МИДа Литвы.
Напомним, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс прокомментировал у себя в Тwitter информацию о том, что президент РФ Владимир Путин провозгласил готовность предоставить властям Беларуси всестороннюю поддержку в случае обострения ситуации.