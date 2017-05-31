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Лінію розмежування в зоні АТО за добу перетнули 33,3 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Учора пасажиро-транспортний потік був на рівні попередньої доби. Загалом лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ), що в районі проведення АТО, перетнули 33,3 тис. осіб та 4,7 тис. транспортних засобів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Лінію розмежування в зоні АТО за добу перетнули 33,3 тис. осіб

"Учора пасажиро-транспортний потік був динамічним та фіксувався на рівні попередньої доби. Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 33,3 тис. осіб та 4,7 тис. транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Через КПВВ “Майорське” прослідували 7650 осіб та 975 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 8260 осіб та 1440 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 7095 осіб та 1505 транспортних засобів; “Гнутове” — 3305 осіб та 800 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 6940 осіб.

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 70/180; “Мар’їнка” — 150/120; “Новотроїцьке” — 70/60; “Гнутове” — 50/60.

3 автомобілі, які перевозили товари до тимчасово неконтрольованої території з порушеннями, виявили учора прикордонники Донецького та Краматорського загонів. Транспортними засобами намагалися через КПВВ “Гнутове” та “Майорське” незаконно перевезти запчастини до велосипедів і сільськогосподарської техніки, парфуми та інші товари народного споживання на загальну суму майже 51 тис. грн. Водіїв разом з автівками та вантажем передано співробітникам Державної фіскальної служби для прийняття правового рішення.

Як повідомляв УНН 30 травня, минулої доби КПВВ в зоні АТО перетнули 31 тис. осіб.

Українські Національні Новини

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