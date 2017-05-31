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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Линию разграничения в зоне АТО за сутки пересекли 33,3 тыс. чел.

Киев • УНН

 • 6799 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Вчера пассажиро-транспортный поток был на уровне предыдущих суток. Всего линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), что в районе проведения АТО, пересекли 33,3 тыс. чел. и 4,7 тыс. транспортных средств. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Линию разграничения в зоне АТО за сутки пересекли 33,3 тыс. чел.

"Вчера пассажиро-транспортный поток был динамичным и фиксировался на уровне предыдущих суток. Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 33,3 тыс. чел. и 4,7 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Через КПВВ "Майорское" проследовали 7650 человек и 975 транспортных средств; "Марьинка" - 8260 человек и 1440 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7095 человек и 1505 транспортных средств; "Гнутово" - 3305 человек и 800 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6940 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/180; "Марьинка" - 150/120; "Новотроицкое" - 70/60; "Гнутово" - 50/60.

3 автомобиля, перевозивших товары на временно неконтролируемую территорию с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Донецкого и Краматорского отрядов. Транспортными средствами пытались через КПВВ "Гнутово" и "Майорское" незаконно перевезти запчасти к велосипедам и сельскохозяйственной технике, духи и другие товары народного потребления на общую сумму почти 51 тыс. грн. Водители вместе с автомобилями и грузом переданы сотрудникам Государственной фискальной службы для принятия правового решения.

Как сообщал УНН 30 мая, за прошедшие сутки КПВВ в зоне АТО пересекли 31 тыс. чел.

Украинские Национальные Новости

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