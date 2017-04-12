Лінію розмежування в районі АТО за добу перетнули 35 тис. осіб

"Пасажиро-транспортний потік в усіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду залишався високим, спостерігалося його збільшення в порівнянні з попередньою добою. Загалом через КПВВ прослідувало 35 тис. осіб та 4,9 тисяч транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, через КПВВ "Майорське" прослідувало 8360 осіб та 1035 транспортних засобів;

"Мар’їнка" – 7830 осіб та 1405 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" – 7035 осіб та 1435 транспортних засобів;

"Гнутове" – 4295 осіб та 995 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" – 7370 осіб.

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/120; "Мар’їнка" – 200/130; "Новотроїцьке" – 40/50; "Гнутове" – 40/50.

На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Учора, 11 квітня, під час оформлення автомобіля "Газель", на якому громадянин України прямував з непідконтрольної території через КПВВ "Мар’їнка", спрацював службовий собака. У ході про проведення поглибленого огляду автомобіля прикордонний наряд в подвійній стінці кузова автівки виявив майже 2,6 тис. пачок сигарет на загальну суму 40 тис. гривень. Порушника та виявлені тютюнові вироби передано співробітникам Державної фіскальної служби.

Також, минулої доби у КПВВ "Новотроїцьке" прикордонним нарядом Донецького загону в ході реалізації оперативної інформації виявлено ознаки часткової підробки паспортного документа у громадянина України, який прямував до непідконтрольної території. Затриманого порушника передано співробітникам поліції.

Три автомобілі, якими перевозили товари до тимчасово неконтрольованої території з порушеннями, виявили учора прикордонники Краматорського та Донецького загонів. Транспортними засобами громадяни намагалися через КПВВ "Майорське" та "Новотроїцьке" незаконно перевезти кошти, каву, господарчі товари, автозапчастини, одяг, 100 кілограмів м’яса та сигарети на загальну суму 34,5 тис. гривень. Громадян разом з автівками та вантажем передано в Державну фіскальну службу для прийняття правового рішення.

Крім того, учора в КПВВ "Мар’їнка" військовослужбовці Держприкордонслужби зупинили громадянина України, який прямував до неконтрольованої території пішки, та виявили у нього 155 колекційних монет на загальну суму 15 тис. гривень.

Як повідомляв УНН, 10 квітня понад 29 тис. осіб перетнули лінію розмежування в зоні АТО.