Линию разграничения в районе АТО за сутки пересекли 35 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) оставался высоким, наблюдалось его увеличение по сравнению с предыдущими сутками. Всего через КПВВ проследовало 35 тыс. человек и 4 тыс. 900 транспортных средств. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда оставался высоким, наблюдалось его увеличение по сравнению с предыдущими сутками. Всего через КПВВ последовало 35 тыс. человек и 4900 транспортных средств", - говорится в сообщении.
В частности, через КПВВ "Майорское" последовало 8360 человек и 1035 транспортных средств;
"Марьинка" - 7830 человек и 1405 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 7035 человек и 1435 транспортных средств;
"Гнутово" - 4295 человек и 995 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 7370 человек.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/120; "Марьинка" - 200/130; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 40/50.
В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.
Вчера, 11 апреля, во время оформления автомобиля "Газель", на котором гражданин Украины следовал из неподконтрольной территории через КПВВ "Марьинка", сработала служебная собака. В ходе о проведении углубленного осмотра автомобиля пограничный наряд в двойной стенке кузова автомобиля обнаружил почти 2,6 тыс. пачек сигарет на общую сумму 40 тыс. грн. Нарушителя и обнаружены табачные изделия переданы сотрудникам Государственной фискальной службы.
Также, за минувшие сутки в КПВВ "Новотроицкое" пограничным нарядом Донецкого отряда в ходе реализации оперативной информации выявлены признаки частичной подделки паспортного документа у гражданина Украины, который направлялся в неподконтрольной территории. Задержанного нарушителя передано сотрудникам полиции.
Три автомобиля, которыми перевозили товары на временно неконтролируемые территории с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Краматорского и Донецкого отрядов. Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Майорское" и "Новотроицкое" незаконно перевезти деньги, кофе, хозяйственные товары, автозапчасти, одежду, 100 килограммов мяса и сигареты на общую сумму 34,5 тыс. грн. Граждане вместе с автомобилями и грузом переданы в Государственную фискальную службу для принятия правового решения.
Кроме того, вчера в КПВВ "Марьинка" военнослужащие Госпогранслужбы остановили гражданина Украины, который направлялся к неконтролируемой территории пешком, и обнаружили у него 155 коллекционных монет на общую сумму 15 тыс. грн.
Как сообщал УНН, 10 апреля более 29 тыс. человек пересекли линию разграничения в зоне АТО.