Линию разграничения в районе АТО за сутки пересекли 35 тыс. человек

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) оставался высоким, наблюдалось его увеличение по сравнению с предыдущими сутками. Всего через КПВВ проследовало 35 тыс. человек и 4 тыс. 900 транспортных средств. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.