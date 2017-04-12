Линию разграничения в районе АТО за сутки пересекли 35 тыс. человек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49034 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104458 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160630 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118436 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117684 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113173 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104696 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107183 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103665 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) оставался высоким, наблюдалось его увеличение по сравнению с предыдущими сутками. Всего через КПВВ проследовало 35 тыс. человек и 4 тыс. 900 транспортных средств. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Пассажиро-транспортный поток во всех контрольных пунктах въезда-выезда оставался высоким, наблюдалось его увеличение по сравнению с предыдущими сутками. Всего через КПВВ последовало 35 тыс. человек и 4900 транспортных средств", - говорится в сообщении.

В частности, через КПВВ "Майорское" последовало 8360 человек и 1035 транспортных средств;
"Марьинка" - 7830 человек и 1405 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 7035 человек и 1435 транспортных средств;
"Гнутово" - 4295 человек и 995 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 7370 человек.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 30/120; "Марьинка" - 200/130; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 40/50.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Вчера, 11 апреля, во время оформления автомобиля "Газель", на котором гражданин Украины следовал из неподконтрольной территории через КПВВ "Марьинка", сработала служебная собака. В ходе о проведении углубленного осмотра автомобиля пограничный наряд в двойной стенке кузова автомобиля обнаружил почти 2,6 тыс. пачек сигарет на общую сумму 40 тыс. грн. Нарушителя и обнаружены табачные изделия переданы сотрудникам Государственной фискальной службы.

Также, за минувшие сутки в КПВВ "Новотроицкое" пограничным нарядом Донецкого отряда в ходе реализации оперативной информации выявлены признаки частичной подделки паспортного документа у гражданина Украины, который направлялся в неподконтрольной территории. Задержанного нарушителя передано сотрудникам полиции.

Три автомобиля, которыми перевозили товары на временно неконтролируемые территории с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Краматорского и Донецкого отрядов. Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Майорское" и "Новотроицкое" незаконно перевезти деньги, кофе, хозяйственные товары, автозапчасти, одежду, 100 килограммов мяса и сигареты на общую сумму 34,5 тыс. грн. Граждане вместе с автомобилями и грузом переданы в Государственную фискальную службу для принятия правового решения.

Кроме того, вчера в КПВВ "Марьинка" военнослужащие Госпогранслужбы остановили гражданина Украины, который направлялся к неконтролируемой территории пешком, и обнаружили у него 155 коллекционных монет на общую сумму 15 тыс. грн.

Как сообщал УНН, 10 апреля более 29 тыс. человек пересекли линию разграничения в зоне АТО.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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