Лінію розмежування у зоні АТО за добу перетнули понад 33 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Протягом минулої доби 13 квітня через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) лінію розмежування загалом перетнули 33,7 тис. осіб та 5,2 тис. транспортних засобів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.
"Протягом минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули 33,7 тисяч осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.
Через КПВВ "Майорське" прослідували 8415 осіб та 1160 транспортних засобів; "Мар’їнка" – 8240 осіб та 1550 транспортних засобів; "Новотроїцьке" – 7000 осіб та 1520 транспортних засобів; "Гнутове" – 3830 осіб та 910 транспортних засобів; "Станиця Луганська" – 6250 осіб.
В контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 70/150; "Мар’їнка" – 100/150; "Новотроїцьке" – 40/50; "Гнутове" – 70/30.
Два автомобілі, якими перевозили товари до тимчасово неконтрольованої території з порушеннями, виявили учора прикордонники Краматорського загону. Транспортними засобами громадяни намагалися через КПВВ "Майорське" незаконно перевезти продукти харчування на загальну суму 58 тис. гривень. Громадян разом з автівками та вантажем передано в ДФС для прийняття правового рішення.
Крім того, на контрольному посту "Мар’їнка" було зафіксовано спробу дачі хабара прикордоннику Краматорського загону. Грошову винагороду пропонував громадянин України у розмірі 100 долл. США за безперешкодний перетин лінії розмежування по недійсному документу, а саме – по паспорту так званої "ДНР". На свою пропозицію він отримав від прикордонників категоричну відмову. По даному факту проінформовано міжрайонну прокуратуру Донецької області.
Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території прослідували 6 вантажних автомобілів від Світової продовольчої організації ООН та представництва верховного комісара ООН в справах біженців. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області гігієнічні набори загальною вагою 60,5 тонн.
Як повідомляв УНН 13 квітня, за добу лінію розмежування перетнули понад 35 тис. осіб.