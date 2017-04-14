Лінію розмежування у зоні АТО за добу перетнули понад 33 тис. осіб

ukru
18:53 • 66866 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 85995 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 111988 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 120716 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 170087 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121095 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 109774 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 133830 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121230 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123367 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.2 м/с
82 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 126681 перегляди
Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

Саміт "Коаліції охочих" розглядав конкретні кроки зміцнення України - Тихий

27 березня, 17:24 • 44098 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

17:43 • 51554 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

18:10 • 44660 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

18:20 • 33441 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

18:53 • 66866 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 126681 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 170085 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 198636 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 209172 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 84953 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 115829 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142030 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 131709 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162241 перегляди
Актуальне
Лінію розмежування у зоні АТО за добу перетнули понад 33 тис. осіб

Лінію розмежування у зоні АТО за добу перетнули понад 33 тис. осіб

Київ • УНН

 • 7501 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Протягом минулої доби 13 квітня через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) лінію розмежування загалом перетнули 33,7 тис. осіб та 5,2 тис. транспортних засобів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

"Протягом минулої доби через контрольні пункти в'їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули 33,7 тисяч осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Через КПВВ "Майорське" прослідували 8415 осіб та 1160 транспортних засобів; "Мар’їнка" – 8240 осіб та 1550 транспортних засобів; "Новотроїцьке" – 7000 осіб та 1520 транспортних засобів; "Гнутове" – 3830 осіб та 910 транспортних засобів; "Станиця Луганська" – 6250 осіб.

В контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 70/150; "Мар’їнка" – 100/150; "Новотроїцьке" – 40/50; "Гнутове" – 70/30.

Два автомобілі, якими перевозили товари до тимчасово неконтрольованої території з порушеннями, виявили учора прикордонники Краматорського загону. Транспортними засобами громадяни намагалися через КПВВ "Майорське" незаконно перевезти продукти харчування на загальну суму 58 тис. гривень. Громадян разом з автівками та вантажем передано в ДФС для прийняття правового рішення.

Крім того, на контрольному посту "Мар’їнка" було зафіксовано спробу дачі хабара прикордоннику Краматорського загону. Грошову винагороду пропонував громадянин України у розмірі 100 долл. США за безперешкодний перетин лінії розмежування по недійсному документу, а саме – по паспорту так званої "ДНР". На свою пропозицію він отримав від прикордонників категоричну відмову. По даному факту проінформовано міжрайонну прокуратуру Донецької області.

Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до неконтрольованої території прослідували 6 вантажних автомобілів від Світової продовольчої організації ООН та представництва верховного комісара ООН в справах біженців. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області гігієнічні набори загальною вагою 60,5 тонн.

Як повідомляв УНН 13 квітня, за добу лінію розмежування перетнули понад 35 тис. осіб.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$276.69
Brent
$73.35
Bitcoin
$87,308.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,098.31
Ethereum
$2,005.76