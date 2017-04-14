Линию разграничения в зоне АТО в сутки пересекли более 33 тыс. чел.

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48990 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104451 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160623 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118430 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117679 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113171 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104696 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107183 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103665 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154745 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Линию разграничения в зоне АТО в сутки пересекли более 33 тыс. чел.

Линию разграничения в зоне АТО в сутки пересекли более 33 тыс. чел.

Киев  •  УНН

 • 7493 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. За прошедшие сутки 13 апреля через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) линию разграничения целом пересекли 33,7 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения всего пересекли 33 тыс. 700 человек и 5,2 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Через КПВВ "Майорское" проследовали 8415 человек и 1160 транспортных средств; "Марьинка" - 8240 человек и 1550 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7000 человек и 1520 транспортных средств; "Гнутово" - 3830 человек и 910 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6250 человек.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/150; "Марьинка" - 100/150; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 70/30.

Два автомобиля, которыми перевозили товары на временно неконтролируемой территории с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Краматорского отряда. Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Майорское" незаконно перевезти продукты питания на общую сумму 58 тыс. грн. Граждане вместе с автомобилями и грузом переданы в ГФС для принятия правового решения.

Кроме того, на контрольном посту "Марьинка" было зафиксировано попытку дачи взятки пограничнику Краматорского отряда. Денежное вознаграждение предлагал гражданин Украины в размере 100 долл. США за беспрепятственное пересечение линии разграничения по недействительному документу, а именно - по паспорту так называемой "ДНР". На свое предложение он получил от пограничников категорический отказ. По данному факту проинформированы межрайонную прокуратуру Донецкой области.

Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории последовали 6 грузовых автомобилей от Всемирной продовольственной организации ООН и представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы общим весом 60,5 тонн.

Как сообщал УНН 13 апреля, за сутки линию разграничения пересекли более 35 тыс. человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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