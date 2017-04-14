Линию разграничения в зоне АТО в сутки пересекли более 33 тыс. чел.
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. За прошедшие сутки 13 апреля через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) линию разграничения целом пересекли 33,7 тыс. человек и 5,2 тыс. транспортных средств. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения всего пересекли 33 тыс. 700 человек и 5,2 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.
Через КПВВ "Майорское" проследовали 8415 человек и 1160 транспортных средств; "Марьинка" - 8240 человек и 1550 транспортных средств; "Новотроицкое" - 7000 человек и 1520 транспортных средств; "Гнутово" - 3830 человек и 910 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6250 человек.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/150; "Марьинка" - 100/150; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 70/30.
Два автомобиля, которыми перевозили товары на временно неконтролируемой территории с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Краматорского отряда. Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Майорское" незаконно перевезти продукты питания на общую сумму 58 тыс. грн. Граждане вместе с автомобилями и грузом переданы в ГФС для принятия правового решения.
Кроме того, на контрольном посту "Марьинка" было зафиксировано попытку дачи взятки пограничнику Краматорского отряда. Денежное вознаграждение предлагал гражданин Украины в размере 100 долл. США за беспрепятственное пересечение линии разграничения по недействительному документу, а именно - по паспорту так называемой "ДНР". На свое предложение он получил от пограничников категорический отказ. По данному факту проинформированы межрайонную прокуратуру Донецкой области.
Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории последовали 6 грузовых автомобилей от Всемирной продовольственной организации ООН и представительства верховного комиссара ООН по делам беженцев. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области гигиенические наборы общим весом 60,5 тонн.
Как сообщал УНН 13 апреля, за сутки линию разграничения пересекли более 35 тыс. человек.