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Лінію розмежування у зоні АТО за добу перетнули 31,5 тис. осіб

Лінію розмежування у зоні АТО за добу перетнули 31,5 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. 24 квітня було зафіксоване суттєве збільшення пасажиро-транспортного потоку. Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ), що в районі проведення АТО, перетнули 31,5 тис. осіб та 4,6 тис. транспортних засобів. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

“Учора фіксувалося суттєве збільшення пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попередньою добою. Загалом за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 31,5 тис. осіб та 4,6 тис. транспортних засобів”, — йдеться у повідомленні.

Через КПВВ “Майорське” прослідували 6145 осіб та 790 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 8500 осіб та 1570 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 6635 осіб та 1420 транспортних засобів; “Гнутове” — 3615 осіб та 795 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 6590 осіб.

Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 40/90; “Мар’їнка” — 200/130; “Новотроїцьке” — 30/0; “Гнутове” — 40/30.

Крім того, на контрольному посту “Мар’їнка” співробітники Краматорського загону зафіксували три випадки, коли громадяни України намагалися “вирішити питання” про безперешкодний пропуск через лінію розмежування за грошові винагороди у розмірі від 200 до 500 грн. На свої пропозиції вони отримали від прикордонників категоричні відмови, після чого порушників передано представникам Національної поліції в Донецькій області.

Як повідомляв УНН 24 квітня, лінію розмежування в зоні АТО за добу перетнули понад 23 тис. осіб.

Також в Мар'їнці, під час обстрілу, був поранений волонтер.

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