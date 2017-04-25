Линию разграничения в зоне АТО в сутки пересекли 31,5 тыс. чел.
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. 24 апреля было зафиксировано существенное увеличение пассажиро-транспортного потока. Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), что в районе проведения АТО, пересекли 31,5 тыс. чел. и 4,6 тыс. транспортных средств. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
"Вчера фиксировалось существенное увеличение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками. Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 31,5 тыс. чел. и 4,6 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.
Через КПВВ "Майорское" последовали 6145 человек и 790 транспортных средств; "Марьинка" - 8500 человек и 1570 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6635 человек и 1420 транспортных средств; "Гнутово" - 3615 человек и 795 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6590 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 40/90; "Марьинка" - 200/130; "Новотроицкое" - 30/0; "Гнутово" - 40/30.
Кроме того, на контрольном посту "Марьинка" сотрудники Краматорского отряда зафиксировали три случая, когда граждане Украины пытались "решить вопрос" о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежные вознаграждения в размере от 200 до 500 грн. На свои предложения они получили от пограничников категорические отказі, после чего нарушители біли переданы представителям Национальной полиции в Донецкой области.
Как сообщал УНН 24 апреля, линию разграничения в зоне АТО в сутки пересекли более 23 тыс. чел.
Также в Марьинке, во время обстрела был ранен волонтер.