Линию разграничения в зоне АТО в сутки пересекли 31,5 тыс. чел.

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23929 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 86864 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144251 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112220 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113728 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110761 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102960 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103220 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Линию разграничения в зоне АТО в сутки пересекли 31,5 тыс. чел.

Линию разграничения в зоне АТО в сутки пересекли 31,5 тыс. чел.

Киев  •  УНН

 • 8809 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. 24 апреля было зафиксировано существенное увеличение пассажиро-транспортного потока. Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ), что в районе проведения АТО, пересекли 31,5 тыс. чел. и 4,6 тыс. транспортных средств. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера фиксировалось существенное увеличение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущими сутками. Всего за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 31,5 тыс. чел. и 4,6 тыс. транспортных средств", - говорится в сообщении.

Через КПВВ "Майорское" последовали 6145 человек и 790 транспортных средств; "Марьинка" - 8500 человек и 1570 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6635 человек и 1420 транспортных средств; "Гнутово" - 3615 человек и 795 транспортных средств; "Станица Луганская" - 6590 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 40/90; "Марьинка" - 200/130; "Новотроицкое" - 30/0; "Гнутово" - 40/30.

Кроме того, на контрольном посту "Марьинка" сотрудники Краматорского отряда зафиксировали три случая, когда граждане Украины пытались "решить вопрос" о беспрепятственном пропуске через линию разграничения за денежные вознаграждения в размере от 200 до 500 грн. На свои предложения они получили от пограничников категорические отказі, после чего нарушители біли переданы представителям Национальной полиции в Донецкой области.

Как сообщал УНН 24 апреля, линию разграничения в зоне АТО в сутки пересекли более 23 тыс. чел.

Также в Марьинке, во время обстрела был ранен волонтер.

Украинские Национальные Новости

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