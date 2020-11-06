Лінію розмежування через "Станицю Луганську" за тиждень перетнуло понад 1000 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Лінію розмежування у КПВВ "Станиця Луганська" за минулий тиждень перетнуло 1065 осіб, з яких 997 - в бік тимчасово окупованої Луганщини. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує УНН.
"За минулий тиждень лінію розмежування в КПВВ "Станиця Луганська" перетнули 1065 осіб, із них - 68 осіб прослідували на контрольовану Україною територію, 997 - на тимчасово окуповану Луганщину", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до 15 листопада включно, за наказом командувача операції Об'єднаних сил, пропуск осіб через КПВВ "Станиця Луганська" тимчасово не здійснюється. Лінію розмежування у цьому КПВВ громадяни можуть перетнути у разі слідування до зареєстрованого місця проживання на тимчасово окупованій території України. Також залишається можливість пропуску громадян за окремим рішенням командувача ООС. Для цього необхідно мати документально підтверджені обставини соціально-гуманітарного характеру. Оскільки рішення приймаються індивідуально, прикордонники рекомендують завчасно звертатись до командувача ООС з відповідною заявою.
"Контрольні пункти "Мар'їнка" та "Новотроїцьке" продовжують функціонувати за осіннім графіком, щоденно з 07:00 до 18:30. Проте рух цими дорожніми коридорами заблокований з боку російських збройних формувань. За тиждень рух у дорожньому коридорі "Донецьк – Маріуполь" окупанти розблоковували у понеділок та п’ятницю. У ці дні через КПВВ "Новотроїцьке" 97 громадян та 26 транспортних засобів потрапили на контрольовану територію, водночас 243 громадянина та 33 транспортних засобів проїхали до тимчасово окупованої Донеччини. Сьогодні, станом на 10:00, лінію розмежування у цьому контрольному пункті перетнуло 24 громадянина та 6 транспортних засобів", - додали прикордонники.
Вказується, що через КПВВ "Мар’їнка" пропуск не здійснювався. Окупанти повністю заблокували рух у межах цього дорожнього коридору.
Також повідомляється, що через КПВВ "Новотроїцьке" і "Станиця Луганська" оформлено гуманітарні вантажі.
Як повідомлялося раніше в УНН, 30 жовтня у ДПСУ повідомили, що через КПВВ "Станиця Луганська" за тиждень пройшло понад 680 осіб.
Нагадаємо, заборону на пропуск через КПВВ "Станиця Луганська" продовжили через епідситуацію в ОРЛО.