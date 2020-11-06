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Линию разграничения через "Станицу Луганскую" за неделю пересекло более 1000 человек

Линию разграничения через "Станицу Луганскую" за неделю пересекло более 1000 человек

Киев  •  УНН

 • 15548 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Линию разграничения через КПВВ "Станица Луганская" за прошедшую неделю пересекло 1065 человек, из которых 997 - в сторону временно оккупированной Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"За прошедшую неделю линию разграничения в КПВВ "Станица Луганская" пересекли 1065 человек, из них - 68 человек последовали на контролируемую Украиной территорию, 997 - на временно оккупированную Луганскую область", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 15 ноября включительно, по приказу командующего операции Объединенных сил, пропуск лиц через КПВВ "Станица Луганская" временно не производится. Линию разграничения в этом КПВВ граждане могут пересечь в случае следования к зарегистрированному месту жительства на временно оккупированной территории Украины. Также остается возможность пропуска граждан по отдельному решению командующего ООС. Для этого необходимо иметь документально подтвержденные обстоятельства социально-гуманитарного характера. Поскольку решения принимаются индивидуально, пограничники рекомендуют заблаговременно обращаться к командующему ООС с соответствующим заявлением".

"Контрольные пункты "Марьинка" и "Новотроицкое" продолжают функционировать по осенним графику, ежедневно с 07:00 до 18:30. Однако движение этими дорожными коридорами заблокировано со стороны российских вооруженных формирований. За неделю движение в дорожном коридоре "Донецк - Мариуполь" оккупанты разблокировали в понедельник и пятницу. В эти дни через КПВВ "Новотроицкое" 97 граждан и 26 транспортных средств попали на контролируемую территорию, одновременно 243 гражданина и 33 транспортных средств проехали на временно оккупированный Донбасс. Сегодня, по состоянию на 10:00, линию разграничения в этом контрольном пункте пересекло 24 гражданина и 6 транспортных средств", - добавили пограничники.

Указывается, что через КПВВ "Марьинка" пропуск не осуществлялся. Оккупанты полностью заблокировали движение в рамках этого дорожного коридора.

Также сообщается, что через КПВВ "Новотроицкое" и "Станица Луганская" были оформлены гуманитарные грузы.

Как сообщалось ранее в УНН, 30 октября в ГПСУ сообщили, что через КПВВ "Станица Луганская" за неделю прошло более 680 человек.

Напомним, запрет на пропуск через КПВВ "Станица Луганская" продолжили из-за эпидситуации в ОРЛО.

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