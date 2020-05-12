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Лінія магазинів EVA реалізувала три соціальні проєкти з допомоги медикам

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. У рамках соціальних проєктів, спрямованих на допомогу медикам, які протистоять коронавірусній пандемії, Лінія магазинів EVA спільно з партнерами мережі, передали медустановам України допомогу на 1,5 млн гривень.

Лінія магазинів EVA реалізувала три соціальні проєкти з допомоги медикам

Зіткнувшись з катастрофою планетарного масштабу, бізнес, у тому числі й український, зрозумів, що він має еволюціонувати у напрямку соціальної відповідальності. З моменту впровадження карантину в Україні, український корпоративний сектор віддав на боротьбу з вірусом більше 2 млрд гривень. Свій внесок зробила й Лінія магазинів EVA.

Компанія успішно реалізувала три соціальні проєкти, що були спрямовані на допомогу українським медикам, які щодня сам на сам зіштовхуються з небезпекою зараження коронавірусом.

Недостатня кількість засобів індивідуального захисту для лікарів — одна з основних причин кризи, що охопила медичні системи Китаю та Італії. Аби уникнути подібної ситуації, Лінія магазинів EVA закупила і передала медикам 1000 захисних багаторазових медичних костюмів, які було розподілено між медустановами Дніпра, Одеси та Миколаєва. Їх захисні властивості, що підтверджує визнаний у країнах ЄС та Україні міжнародний стандарт EN 14126: 2003, вже перевірили та високо оцінили медики цих лікарень. Загальна сума допомоги склала близько 500 тисяч гривень.

Наступним кроком було забезпечення 242 опорних лікарень найнеобхіднішими товарами на місяць карантину: мережа передала більше 34 тисяч літрів миючих та дезінфікуючих засобів та понад 4 тонни прального універсального порошку на суму майже 500 тисяч гривень. До переліку засобів увійшли: мило звичайне та антисептичне, порошок, білизнА, універсальний миючий засіб, гель для туалету та антисептик.

Також Лінія магазинів EVA підтримала ініціативу партнера мережі компанію “Хенкель в Україні”: 10% від вартості кожного придбаного товару ТМ Fa (продукції для догляду за тілом та гігієни) були перераховані Благодійному фонду CEO Foundation Club. Спільними зусиллями вдалося зібрати близько 500 тисяч гривень та спрямувати їх на допомогу лікарням, що рятують хворих на Covid-19.

За ці кошти благодійний фонд закупив 692 одноразових захисних костюмів з бахілами (по 346 на кожну лікарню) та 900 захисних масок SSP2 (по 450 на кожну лікарню), які було передано міській клінічній лікарні № 9 міста Києва та їх колегам з клінічної лікарні № 21 міста Дніпра.

“Коли в складні для країни часи твоя компанія самостійно і в співпраці з партнерами допомагає медикам, які лікують коронавірусних хворих, то дуже просто мотивувати власних працівників на щоденну працю в умовах карантинних обмежень. Відчуваючи свою особисту причетність до великої, доброї справи і наші працівники прагнуть бути на рівні героїв в білих халатах. Ми пишаємось тим, що стали причетними до великої та благородної справи”, — говорить директорка з маркетингу Лінії магазинів EVA Ганна Гришина.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Лінія магазинів EVA — найбільша національна мережа магазинів краси та здоров’я, що пропонує широкий асортимент товарів декоративної косметики, парфумерії, товари по догляду за обличчям та тілом, біжутерію, аксесуари, побутові товари, а також товари по догляду за малюками. Понад 8 мільйонів осіб є користувачами програми лояльності EVA МОЗАЇКА.

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