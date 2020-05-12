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Линия магазинов EVA реализовала три социальные проекты по помощи медикам

Киев • УНН

 • 15243 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В рамках социальных проектов, направленных на помощь медикам, которые противостоят коронавирусной пандемии, Линия магазинов EVA совместно с партнерами сети, передали медучреждениям Украины помощь на 1,5 млн гривен.

Линия магазинов EVA реализовала три социальные проекты по помощи медикам

Столкнувшись с катастрофой планетарного масштаба, бизнес, в том числе и украинский, понял, что он должен эволюционировать в направлении социальной ответственности. С момента введения карантина в Украине, украинский корпоративный сектор отдал на борьбу с вирусом более 2 млрд гривен. Свой вклад сделала и Линия магазинов EVA.

Компания успешно реализовала три социальные проекты, направленных на помощь украинским медикам, которые ежедневно один на один сталкиваются с опасностью заражения коронавирусом.

Недостаточное количество средств индивидуальной защиты врачей — одна из основных причин кризиса, охватившего медицинские системы Китая и Италии. Чтобы избежать подобной ситуации, Линия магазинов EVA закупила и передала медикам 1000 защитных многоразовых медицинских костюмов, которые были распределены между медучреждениями Днепра, Одессы и Николаева. Их защитные свойства подтверждает, признанный в странах ЕС и Украиной международный стандарт EN 14126: 2003, уже проверили и высоко оценили медики этих больниц. Общая сумма помощи составила около 500 тысяч гривен.

Следующим шагом было обеспечение 242 опорных больниц необходимыми товарами на месяц карантина: сеть передала более 34 тысяч литров моющих и дезинфицирующих средств и свыше 4 тонн стирального универсального порошка на сумму почти 500 тысяч гривен. В перечень средств вошли: мыло обычное и антисептическое, порошок, белизнА, универсальное моющее средство, гель для туалета и антисептик.

Также Линия магазинов EVA поддержала инициативу партнера сети компании “Хенкель в Украине”: 10% каждого приобретенного товара ТМ Fa (продукции по уходу за телом и гигиены) были перечислены Благотворительному фонду CEO Foundation Club. Общими усилиями удалось собрать около 500 тысяч гривен и направить их на помощь больницам, спасающим больных Covid-19.

На эти средства благотворительный фонд закупил 692 одноразовых защитных костюмов с бахилами (по 346 на каждую больницу) и 900 защитных масок SSP2 (по 450 на каждую больницу), которые были переданы городской клинической больницы № 9 города Киева и их коллегам из клинической больницы № 21 города Днепра.

“Когда в сложные для страны времена твоя компания самостоятельно и в сотрудничестве с партнерами помогает медикам, которые лечат коронавирусных больных, то очень просто мотивировать своих работников на ежедневный труд в условиях карантина. Чувствуя свою личную причастность к большому, доброму делу и наши сотрудники стремятся быть на уровне героев в белых халатах. Мы гордимся тем, что стали причастны к большому и благородному делу”, — говорит директор по маркетингу Линии магазинов EVA Анна Гришина.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Линия магазинов EVA — крупнейшая национальная сеть магазинов красоты и здоровья, предлагающих широкий ассортимент товаров декоративной косметики, товаров по уходу за лицом и телом, бижутерии, аксессуаров, бытовых товаров, а также товаров по уходу за детьми. Более 8 миллионов человек являются пользователями программы лояльности EVA МОЗАИКА.

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