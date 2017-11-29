Ліквідацією ожеледиці у столиці займалося 147 снігоприбиральних машин

“З 3 години ночі у столиці 147 одиниць снігоприбиральної техніки шляхово-експлуатаційних підприємств комунальної корпорації "Київавтодор" оперативно розпочали обробку вулично-дорожній мережі столиці посипальними матеріалами,” -йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві через ожеледицю утворилися затори

Також у підприємстві зазначили, що у разі необхідності буде задіяно всі 345 одиниць техніки, що знаходяться на цілодобовому чергуванні.

Як повідомляв УНН, ожеледиця у столиці вплинула на графік руху автобусів і тролейбусів.