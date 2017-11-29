Ликвидацией гололеда в столице занималось 147 снегоуборочных машин
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Киеве 147 единиц специальной техники коммунальной предприятий "Киевавтодор" работали в течение ночи над ликвидацией гололеда, передает УНН со ссылкой на Facebook предприятия.
"С 3:00 ночи в столице 147 единиц снегоуборочной техники дорожно-эксплуатационных предприятий коммунальной корпорации "Киевавтодор" оперативно начали обработку улично-дорожной сети столицы посыпочными материалами," - говорится в сообщении.
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Также на предприятии отметили, что в случае необходимости будут задействованы все 345 единиц техники, находящихся на круглосуточном дежурстве.
Как сообщал УНН, гололедица в столице повлияла на график движения автобусов и троллейбусов.