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Ліквідація трьох осередків лісових пожеж на Луганщині: рятувальникам допомагають 500 поліцейських

Ліквідація трьох осередків лісових пожеж на Луганщині: рятувальникам допомагають 500 поліцейських

Київ • УНН

 • 11844 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. На Луганщині триває ліквідація лісових пожеж у трьох осередках. Також пожежним допомагає понад 500 поліцейських. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.

“Луганщина. Триває ліквідація лісових пожеж у 3 осередках: Капітанове, Осколонівка, Смолянинове. Залучено всі підрозділи МВС. Головне — зберегти життя людей. Пожежним допомагають понад 500 поліцейських”, — написав Аваков.

За його словами, завдання поліцейських:евакуація,медична допомога,ліквідація наслідків пожежі.

Нагадаємо, під час пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області попередньо загинуло п’ятеро людей.

Також внаслідок пожеж на Луганщині постраждало 20 будинків, а до лікарні було відправлено 21 місцевого жителя.

Як повідомлялося, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа.

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