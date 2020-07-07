Ліквідація трьох осередків лісових пожеж на Луганщині: рятувальникам допомагають 500 поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. На Луганщині триває ліквідація лісових пожеж у трьох осередках. Також пожежним допомагає понад 500 поліцейських. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
“Луганщина. Триває ліквідація лісових пожеж у 3 осередках: Капітанове, Осколонівка, Смолянинове. Залучено всі підрозділи МВС. Головне — зберегти життя людей. Пожежним допомагають понад 500 поліцейських”, — написав Аваков.
За його словами, завдання поліцейських:евакуація,медична допомога,ліквідація наслідків пожежі.
Нагадаємо, під час пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області попередньо загинуло п’ятеро людей.
Також внаслідок пожеж на Луганщині постраждало 20 будинків, а до лікарні було відправлено 21 місцевого жителя.
Як повідомлялося, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа.