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Ліквідація Окружного адміністративного суду Києва мало що змінить - Малюська

Ліквідація Окружного адміністративного суду Києва мало що змінить - Малюська

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Ліквідація Окружного адміністративного суду Києва мало що змінить. Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

“Навпаки, вона іноді може призвести до якихось негативних наслідків, якщо вона буде не продумана. Інша справа — якщо буде ухвалене рішення передати юрисдикцію частини спорів, які вирішує ОАСК, іншому суду. Або навіть ледь не всі. Або об’єднати ОАСК з іншим судом. Такого роду сценарії менше завдадуть шкоди, ніж проста і елементарна ліквідація ОАСК. Тому що, якщо ми ліквідуємо ОАСК, то це означає, що весь масив спорів, а вони дуже багато спорів розглядають, має розглянути хтось інший. Питання: хто? За які ресурси?” — розмірковує Малюська.

Він зазначив, що в ситуації з Окружним адміністративним судом Києва мало хто сумнівається в професійності суддів.

“Судді професійні і знають законодавство дуже і дуже непогано. Сумніваються у доброчесності і в етичних стандартах. Це ключове”, — розповів Малюська.

Він оцінив петицію до президента України Володимира Зеленського з вимогою ліквідації Окружного адміністративного суду як політичне звернення.

“Треба зробити щось з ОАСК, з тим, щоб він перестав генерувати ось ці сумнівні судові рішення, щоб йому знову можна було би довіряти. Як це зробити? Реорганізація, злиття чи передача повноважень іншому суду, чи передача разом з ліквідацією? Тобто там потрібно зробити кілька кроків, але це вже вирішувати за консультаціями”, — заявив Малюська.

Нагадаємо, Президента України Володимира Зеленського у петиції, яка набрала 25 тисяч голосів, просять ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва. Він доручив розпочати консультації з Вищою радою правосуддя щодо цього питання.

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