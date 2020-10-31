Ликвидация Окружного административного суда Киева мало что изменит - Малюська
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Ликвидация Окружного административного суда Киева мало что изменит. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью Радио Свобода, передает УНН.
"Наоборот, она иногда может привести к каким-то негативным последствиям, если она будет не продумана. Другое дело - если будет принято решение передать юрисдикцию части споров, которые решает ОАСК, другому суду. Или даже чуть ли не все. Или объединить ОАСК с другим судом. Такого рода сценарии меньше нанесут вреда, чем простая и элементарная ликвидация ОАСК. Потому что, если мы ликвидируем ОАСК, то это означает, что весь массив споров, а они очень много споров рассматривают, должен рассмотреть другой. Вопрос: кто? За которые ресурсы?" - рассуждает Малюська.
Он отметил, что в ситуации с Окружным административным судом Киева мало кто сомневается в профессионализме судей.
"Судьи профессиональные и знают законодательство очень и очень неплохо. Сомневаются в добродетели и в этических стандартах. Это ключевое", - рассказал Малюська.
Он оценил петицию к президенту Украины Владимира Зеленского с требованием ликвидации Окружного административного суда как политическое обращение.
"Надо сделать что-то с ОАСК, с тем, чтобы он перестал генерировать вот эти сомнительные судебные решения, чтобы ему снова можно было бы доверять. Как это сделать? Реорганизация, слияние или передача полномочий другому суду, или передача вместе с ликвидацией? То есть там нужно сделать несколько шагов, но это уже решать за консультациями", - заявил малюська.
Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского в петиции, которая набрала 25 тыс. голосов, просят ликвидировать Окружной административный суд города Киева. Он поручил начать консультации с Высшим советом правосудия по этому вопросу.