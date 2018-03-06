Лікували молитвами: в СБУ розповіли про деталі роботи "реабілітаційних" центрів

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У Харкові співробітники СБУ спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури припинили діяльність мережі псевдореабілітаційних центрів, в яких примусово утримувалися пацієнти, з посиланням на прес-службу СБУ повідомляє УНН.

Правоохоронці встановили, що організували протиправний бізнес проповідники однієї з протестантських релігійних організацій харизматичного напряму. Вони обманом заманювали до “клінік” нарко- та алкозалежних громадян. Ділки обіцяли хворим або їхнім родичам повноцінне лікування та всебічну психологічну допомогу. Перевірка зафіксувала, що центри не мали штату лікарів та жодних дозвільних документів в сфері охорони здоров’я. Після отримання передоплати за “лікування” організатори розміщували пацієнтів в орендованих великих приватних будинках, де примусово утримували до закінчення терміну проходження курсу реабілітації.

Співробітники СБ України задокументували, що в реальності псевдореабілітаційні центри взагалі не надавали медикаментозного лікування. Серед пацієнтів були люди з тяжкими захворюваннями, зокрема з гепатитом, туберкульозом, ВІЛ. “Допомога” полягала у постійних молитвах та здійсненні сумнівних релігійних обрядів. У кімнатах площею 9-10 м2 в антисанітарних умовах утримувалися по вісім хворих, вікна приміщень були облаштовані решітками. Під час перебування в центрах у пацієнтів відбирали мобільні пристрої, поодинокі дзвінки родичам дозволялися виключно у присутності інструкторів центру, а вихід за межі будинку був суворо заборонений. За найменші провини або спробу втечі хворих били та утримували у підвалі.

Оперативники спецслужби встановили, що вартість “лікування” у центрі визначалася організаторами залежно від платоспроможності родичів і становила від трьох до восьми тисяч гривень на місяць. Насправді на утримання хворих витрачались мінімальні суми.

Під час спецоперації правоохоронці припинили незаконну діяльність п’ятьох псевдореабілітаційних центрів, в яких утримувалося майже двісті тридцять людей з різного роду залежністю. Досудове розслідування проводиться за ст. 146 та ст. 126 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у місті Бердянськ правоохоронці виявили будівлю, в якій незаконно утримувались люди.

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