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Лечили молитвами: в СБУ рассказали о деталях работы "реабилитационных" центров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. В Харькове сотрудники СБУ совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры пресекли деятельность сети псевдореабилитационных центров, в которых принудительно содержались пациенты, со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает УНН.

Правоохранители установили, что организовали противоправный бизнес проповедники одной из протестантских религиозных организаций харизматического направления. Они обманом заманивали в "клиники" нарко- и алкозависимых граждан. Дельцы обещали больным или их родственникам полноценное лечение и всестороннюю психологическую помощь. Проверка зафиксировала, что центры не имели штата врачей и никаких разрешительных документов в сфере здравоохранения. После получения предоплаты за "лечение" организаторы размещали пациентов в арендованных крупных частных домах, где принудительно удерживали до окончания срока прохождения курса реабилитации.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что в реальности псевдореабилитационные центры вообще не предоставляли медикаментозного лечения. Среди пациентов были люди с тяжелыми заболеваниями, в частности с гепатитом, туберкулезом, ВИЧ. "Помощь" заключалась в постоянных молитвах и осуществлении сомнительных религиозных обрядов. В комнатах площадью 9-10 м2 в антисанитарных условиях содержались по восемь больных, окна помещений были оборудованы решетками. Во время пребывания в центрах у пациентов отбирали мобильные устройства, единичные звонки родственникам разрешались исключительно в присутствии инструкторов центра, а выход за пределы дома был строго запрещен. За малейшие проступки или попытку побега больных били и удерживали в подвале.

Оперативники спецслужбы установили, что стоимость "лечения" в центре определялась организаторами в зависимости от платежеспособности родственников и составляла от трех до восьми тысяч гривен в месяц. На самом деле на содержание больных тратились минимальные суммы.

Во время спецоперации правоохранители пресекли незаконную деятельность пяти псевдореабилитационных центров, в которых содержалось почти двести тридцать человек с различного рода зависимостью. Досудебное расследование проводится по ст.146 и ст.126 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, в городе Бердянск правоохранители обнаружили здание, в котором незаконно содержались люди.

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