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Ліхтенштейн виступає за необхідність створення спецтрибуналу проти рф за скоїні злочини в Україні - спадкоємний принц

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Ліхтенштейн продовжує надавати політичну і фінансову підтримку Україні, а також буде працювати над притягненням до повноцінної відповідальності усіх, хто винний у воєнних злочинах проти нашої держави, зокрема через спеціальний трибунал. Про це заявив спадкоємний принц Королівства Ліхтенштейн Алоїз на саміті Кримської платформи, передає УНН.

Деталі

Принц заявив, що Ліхтенштейн засуджує незаконну анексію Крима, а також інших незаконно окупованих частин України, оскільки це є чітким порушенням української суверенності і територіальної цілісності, а також "нахабним порушенням" міжнародного законодавства.

Також Алоїз зауважив, що королівство підтримує свободу судноплавства на тлі виходу росії з Чорноморської зернової ініціативи, оскільки це має "велике значення для постачання збіжжя країнам, які найбільше цього потребують". Крім цього, за словами принца, Ліхтенштейн також "абсолютно відданий" забезпеченню притягнення росії до відповідальності за надзвичайні економічні, екологічні злочини проти України.

Цитата

"Ліхтенштейн засуджує системні, триваючі злочини проти людства, які чинять російські збройні сили і їх парамілітарні структури, а також повідомлення про права людини в Криму. Ми вважаємо, що необхідно притягнути до відповідальності тих, хто чинив та продовжує чинити злочини.

Це має статися у законному суді на основі міжнародного законодавства і права під егідою ООН. Створення спеціального трибуналу для цієї цілі не буде простою справою, але це нагально необхідно. Ми намагаємося розширити базу підтримки цієї ідеї, і є багато країн, які це підтримують", - підкреслив Алоїз.

Нагадаємо

Президент Латвійської республіки Едгарс Рінкевичс під час відкриття третього саміту Кримської платформи порушив питання захисту прав жінок, та насильства з боку російських агресорів. Він закликав країни об'єднатися для подолання цієї загрози. Латвійський лідер також повідомив про відкриття центру підтримки жертв сексуального насильства в Україні.

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