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Лихтенштейн выступает за необходимость создания спецтрибунала против рф за совершенные преступления в Украине - наследный принц

Лихтенштейн выступает за необходимость создания спецтрибунала против рф за совершенные преступления в Украине - наследный принц

Киев • УНН

 • 579783 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Лихтенштейн продолжает оказывать политическую и финансовую поддержку Украине, а также будет работать над привлечением к полноценной ответственности всех, кто виновен в военных преступлениях против нашего государства, в частности через специальный трибунал. Об этом заявил наследный принц Королевства Лихтенштейн Алоиз на саммите Крымской платформы, передает УНН.

Детали

Принц заявил, что Лихтенштейн осуждает незаконную аннексию Крыма, а также других незаконно оккупированных частей Украины, поскольку это является четким нарушением украинской суверенности и территориальной целостности, а также "наглым нарушением" международного законодательства.

Также Алоиз отметил, что королевство поддерживает свободу судоходства на фоне выхода россии из Черноморской зерновой инициативы, поскольку это имеет "большое значение для поставок зерна странам, которые больше всего в этом нуждаются". Кроме этого, по словам принца, Лихтенштейн также "абсолютно предан" обеспечению привлечения россии к ответственности за чрезвычайные экономические, экологические преступления против Украины.

Цитата

"Лихтенштейн осуждает системные, продолжающиеся преступления против человечества, которые совершают российские вооруженные силы и их парамилитарные структуры, а также сообщения о правах человека в Крыму. Мы считаем, что необходимо привлечь к ответственности тех, кто совершал и продолжает совершать преступления.

Это должно произойти в законном суде на основе международного законодательства и права под эгидой ООН. Создание специального трибунала для этой цели не будет простым делом, но это настоятельно необходимо. Мы пытаемся расширить базу поддержки этой идеи, и есть много стран, которые это поддерживают", - подчеркнул Алоиз.

Напомним

Президент Латвийской республики Эдгарс Ринкевичс во время открытия третьего саммита Крымской платформы поднял вопрос защиты прав женщин, и насилия со стороны российских агрессоров. Он призвал страны объединиться для преодоления этой угрозы. Латвийский лидер также сообщил об открытии центра поддержки жертв сексуального насилия в Украине.

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