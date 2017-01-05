Ліхтар впав на маршрутку в Маріуполі

Сьогодні близько 10:20 на проспекті Нахімова, в районі магазину “Шанс”, на маршрутку №154 впав кронштейн ліхтаря зовнішнього освітлення.

В патрульній поліції Маріуполя повідомили — автобус рухався в бік порту. В результаті події ніхто не постраждав.

Автобус отримав пошкодження — розбите лобове скло і пом’ятий дах.

Патрульних поліцейських викликав водій маршрутки.