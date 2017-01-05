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19:49 • 69050 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 115538 просмотра

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 120699 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130259 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140347 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144626 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Фонарь упал на маршрутку в Мариуполе

Фонарь упал на маршрутку в Мариуполе

Киев • УНН

 • 8403 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 5 января. УНН. В Мариуполе фонарь упал на маршрутку. Об этом корреспонденту УНН сообщили очевидцы.

Сегодня около 10:20 на проспекте Нахимова, в районе магазина "Шанс", на маршрутку №154 упал кронштейн фонаря наружного освещения.

В патрульной полиции Мариуполя сообщили - автобус двигался в сторону порта. В результате происшествия никто не пострадал.

Автобус получил повреждения - разбито лобовое стекло и помята крыша.

Патрульных полицейских вызвал водитель маршрутки.

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