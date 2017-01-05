Фонарь упал на маршрутку в Мариуполе
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 5 января. УНН. В Мариуполе фонарь упал на маршрутку. Об этом корреспонденту УНН сообщили очевидцы.
Сегодня около 10:20 на проспекте Нахимова, в районе магазина "Шанс", на маршрутку №154 упал кронштейн фонаря наружного освещения.
В патрульной полиции Мариуполя сообщили - автобус двигался в сторону порта. В результате происшествия никто не пострадал.
Автобус получил повреждения - разбито лобовое стекло и помята крыша.
Патрульных полицейских вызвал водитель маршрутки.