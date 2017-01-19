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Лікарю на Львівщині повідомили про підозру в непрофесійних діях

Лікарю на Львівщині повідомили про підозру в непрофесійних діях

Київ • УНН

 • 6787 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. На Львівщині лікарю-анестезіологу дитячому повідомили про підозру у непрофесійних діях, внаслідок яких під час косметичної операції померла неповнолітня дівчина. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.

За інформацією прокуратури, в ході розслідування було встановлено, що медик під час надання медичної допомоги неповнолітній постраждалій, яка звернулась до лікувальної установи через потрапляння стороннього тіла в легені, допустив професійні помилки, що спричинило погіршення стану дитини, зокрема до розвитку дихальної недостатності та як наслідок її смерті.

Лікарю повідомили про підозру за ч.2 ст.140 КК України, тобто неналеже виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть неповнолітнього.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Українські Національні Новини

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