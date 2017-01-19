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Врачу во Львовской области сообщили о подозрении в непрофессиональных действиях

Врачу во Львовской области сообщили о подозрении в непрофессиональных действиях

Киев • УНН

 • 6787 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Во Львовской области детскому врачу-анестезиологу сообщили о подозрении в непрофессиональных действиях, в результате которых во время косметической операции умерла несовершеннолетняя. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

По информации прокуратуры, в ходе расследования было установлено, что медик во время оказания медицинской помощи несовершеннолетней пострадавшей, которая обратилась в лечебное учреждение из-за попадания инородного тела в легкие, допустил профессиональные ошибки, повлекшее ухудшение состояния ребенка, в частности развитие дыхательной недостаточности и как следствие ее смерти.

Врачу сообщили о подозрении по ч.2 ст.140 УК Украины, то есть не выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло смерть несовершеннолетнего.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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