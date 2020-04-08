Лікарні Черкащини отримали допомогу від бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Лікарні міста Канів, що на Черкащині, отримали чергову меддопомогу від компанії МХП, виробника курятини "Наша Ряба", передає УНН із посиланням на повідомлення компанії у Facebook.
Так, у канівські лікарні було передано понад 4 тис. засобів індивідуального захисту та апарат штучної вентиляції легень. Допомогу лікарям передали заступник голови правління МХП з корпоративної соціальної відповідальності Ігор Лещенко та депутат Верховної Ради України Олександр Скічко.
"Придбати апарати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати хворих зі складними формами коронавірусу, зараз складно, оскільки вони у дефіциті. Тому за підтримки Олександра Скічко апарат вдалося швидко придбати та доставити у Канівську лікарню, щоб за потреби він зміг допомагати у порятунку хворих", – прокоментував Лещенко.
Серед засобів першої необхідності:
▪️ одноразові медичні халати та фартухи;
▪️ респіратори та маски;
▪️ бахіли, захисні окуляри;
▪️ експрес-тести та дезінфектори.
"Допомогу справедливо розділили між трьома медичними закладами району – Канівською ЦРЛ, Канівським центром ПМСД та відділенням швидкої допомоги", - інформують у МХП.
Ще одна партія засобів індивідуального захисту була передана Мошнівській районній лікарні у Черкаському районі. Там знаходиться одне із підприємств МХП "Перемога Нова".
"Загалом районна лікарня у Мошнах отримала 1 700 одиниць первинної допомоги", - розповіли у компанії.
Усі засоби закуповує МХП через БФ "МХП-Громаді".
За весь час МХП виділив вже 84 млн грн на подолання коронавірусу. 15 млн грн і 14 млн грн спрямовані Вінницькій та Черкаській областям відповідно. Ще 55 млн грн направлено в загальнонаціональний фонд.