Больницы Черкасской области получили помощь от бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Больницы города Канев, что в Черкасской области, получили очередную медпомощь от компании МХП, производителя курятины "Наша Ряба", передает УНН со ссылкой на сообщение компании в Facebook.
Так, в каневские больницы было передано более 4 тыс. средств индивидуальной защиты и аппарат искусственной вентиляции легких. Помощь врачам передали заместитель главы правления МХП по корпоративной социальной ответственности Игорь Лещенко и депутат Верховной Рады Украины Александр Скичко.
"Купить аппараты искусственной вентиляции легких, которые помогут спасать больных со сложными формами коронавируса, сейчас сложно, поскольку они в дефиците. Поэтому при поддержке Александра Скичко аппарат удалось быстро приобрести и доставить в Каневской больницу, чтобы при необходимости он смог помогать в спасении больных", - прокомментировал Лещенко.
Среди средств первой необходимости:
▪️ одноразовые медицинские халаты и фартуки;
▪️ респираторы и маски;
▪️ бахилы, защитные очки;
▪️ экспресс-тесты и дезинфекторы.
"Помощь справедливо разделили между тремя медицинскими учреждениями района - Каневской ЦРБ, Каневским центром ПМСП и отделением скорой помощи", - информируют в МХП.
Еще одна партия средств индивидуальной защиты была передана Мошневской районной больнице в Черкасском районе. Там находится одно из предприятий МХП "Перемога Нова".
"В целом районная больница в Мошнах получила 1700 единиц первичной помощи", - рассказали в компании.
Все средства закупает МХП через БФ "МХП-Общине".
За все время МХП выделил уже 84 млн грн на преодоление коронавируса. 15 млн грн и 14 млн грн направлены Винницкой и Черкасской областям соответственно. Еще 55 млн грн направлено в общенациональный фонд.