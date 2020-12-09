Лікарка-дієтолог розповіла про вплив антибіотиків у курятині на організм людини

Вона зазначила, що в роботі часто стикається з упередженнями своїх пацієнтів та підписників щодо курятини. На її погляд, така ситуація пов’язана з тим, що більшість людей недостатньо обізнані в питанні. До прикладу, найпоширеніші міфи пов’язані з використанням антибіотиків в птахівництві.

“Щойно я вимовляю назву виробника курячого м’яса, чию продукцію можна вживати, з’являється безліч негативних коментарів. Їхній основний зміст: "як ви можете рекомендувати м’ясо, яке напхане антибіотиками та всілякою хімією. І взагалі, куряче м’ясо промислового виробництва вживати не можна, краще їсти домашню курку“. Рекомендую бодай через те, що, наприклад, "Наша Ряба“ нещодавно першою в Україні пройшла незалежний аудит на замовлення Асоціації "Союз птахівників України“, що підтверджує виробництво курятини без антибіотиків”, — зазначила Фус.

Всупереч поширеній думці, у безпечності домашньої курки сумнівів значно більше — перевірити її походження майже неможливо, додала вона.

“І ось тут саме час подумати про домашню курку. Так, вона, можливо, вирощена без застосування "хімії“, як упевнені багато людей, але де гарантія, що господарі не пускають на забій і не продають птицю хвору, не маючи можливості діагностувати хворобу і провести відповідне лікування? І які аналізи в домашніх умовах можна зробити, щоб підтвердити, що цей продукт безпечний? І хто може гарантувати, що під час вирощування курки в домашньому господарстві не використовувалися антибіотики, які є у вільному продажі? Перевірити якість домашньої курятини, купленої на ринку, набагато складніше, ніж вирощеної на птахофабриці”, — розповіла лікарка.

Раніше УНН повідомляв, що “Наша Ряба” лишається єдиною в Україні, хто підтвердив відсутність антибіотиків в курятині.