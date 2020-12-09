Врач-диетолог рассказала о влиянии антибиотиков в курятине на организм человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Руководитель Центра нормализации веса, врач-диетолог Светлана Фус рассказала о том, используют ли промышленные производители птицы антибиотики, и как это влияет на потребителя. Об этом говорится в ее колонке, передает УНН.
Она отметила, что в работе часто сталкивается с предубеждениями своих пациентов и подписчиков относительно курятины. На ее взгляд, такая ситуация связана с тем, что большинство людей недостаточно осведомлены в вопросе. К примеру, самые распространенные мифы связаны с использованием антибиотиков в птицеводстве.
"Только я произношу название производителя куриного мяса, чью продукцию можно употреблять, появляется множество негативных комментариев. Их основное содержание: "как вы можете рекомендовать мясо, которое напичкано антибиотиками и всевозможной химией. И вообще, куриное мясо промышленного производства употреблять нельзя, лучше есть домашнюю курицу". Рекомендую хотя бы потому, что, например, "Наша Ряба" недавно первой в Украине прошла независимый аудит по заказу Ассоциации "Союз птицеводов Украины", что подтверждает производство курятины без антибиотиков", - отметила Фус.
Вопреки распространенному мнению, в безопасности домашней курицы сомнений гораздо больше - проверить ее происхождение почти невозможно, добавила она.
"И вот здесь самое время подумать о домашней курице. Да, она, возможно, выращенная без применения "химии", как уверены многие, но где гарантия, что хозяева не пускают на убой и не продают птицу больную, не имея возможности диагностировать болезнь и провести соответствующее лечение? И какие анализы в домашних условиях можно сделать, чтобы подтвердить, что этот продукт безопасен и кто может гарантировать, что во время выращивания курицы в домашнем хозяйстве не использовались антибиотики, которые есть в свободной продаже? Проверить качество домашней курицы, купленной на рынке, гораздо сложнее, чем выращенной на птицефабрике", - рассказала врач.
Ранее УНН сообщал, что "Наша Ряба" остается единственной в Украине, кто подтвердил отсутствие антибиотиков в курятине.