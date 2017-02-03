Лікарі розповіли про стан британського журналіста після операції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Лікарі розповіли про стан британського фотожурналіста, який був поранений внаслідок обстрілу Авдіївки. Про це розповів головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім.Мечнікова Сергій Риженко, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Внаслідок обстеження лікарі-офтальмологи встановили, що в результаті осколкового поранення пацієнт отримав множинні ураження обох очей. Після консультацій з головним офтальмологом Збройних Сил України було прийнято рішення про термінове операційне втручання.
За словами директора Дніпропетровської обласної спеціалізованої клінічної офтальмологічної лікарні доктора медичних наук Валерія Сердюка, впродовж чотирьох годин кращі хірурги боролися за врятування зору постраждалому від обстрілу фотожурналісту.
“Після проведеної операції у нас з’явилася надія, що Крістофер буде бачити на обидва ока. Але це буде дуже довгий лікувально-реабілітаційний процес”, — сказав В.Сердюк.
Як повідомляв УНН раніше, через обстріли в Авдіївці загинуло двоє мирних жителів, поранено іноземного журналіста.