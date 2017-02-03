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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Врачи рассказали о состоянии британского журналиста после операции

Киев • УНН

 • 7429 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Врачи рассказали о состоянии британского фотожурналиста, который был ранен в результате обстрела Авдеевки. Об этом рассказал главный врач Днепропетровской областной больницы им.Мечникова Сергей Рыженко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Врачи рассказали о состоянии британского журналиста после операции

В результате обследования врачи-офтальмологи установили, что в результате осколочного ранения пациент получил множественные поражения обоих глаз. После консультаций с главным офтальмологом Вооруженных Сил Украины было принято решение о срочном операционном вмешательстве.

По словам директора Днепропетровской областной специализированной клинической офтальмологической больницы доктора медицинских наук Валерия Сердюка, в течение четырех часов лучшие хирурги боролись за спасение зрения пострадавшему от обстрела фотожурналисту.

"После проведенной операции у нас появилась надежда, что Кристофер будет видеть на оба глаза. Но это будет очень долгий лечебно-реабилитационный процесс", - сказал В.Сердюк.

Как сообщал УНН ранее, из-за обстрелов в Авдеевке погибли двое мирных жителей, ранили иностранного журналиста.

Украинские Национальные Новости

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