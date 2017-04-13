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Лікарі підтвердили збільшення кількості госпіталізованих дітей в Херсоні

Київ • УНН

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ХЕРСОН-КИЇВ. 13 квітня. УНН. До Херсонської обласної інфекційної лікарні госпіталізували 6 дітей – про це кореспонденту УНН повідомила заступник головного лікаря Херсонської обласної інфекційної лікарні Олена Тимошенко.

“В 21,30 привезли перших двох дітей з признаками інтоксикації, нудотою, температурою. Їх поклали у відділення. Потім після 22-х привезли ще двох дітей. Так як у дітей були такі ознаки їм встановили діагноз гастроентерит, як кишкова інфекція.Сьогодні в обід було госпіталізовано ще двоє дітей”, — повідомила О.Тимошенко.

Дітям було надано медичну допомогу.

Нагадаємо, 13 квітня УНН повідомляв, про отруєння дітей у школі Херсону.

Українські Національні Новини

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