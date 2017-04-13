Врачи подтвердили увеличение количества госпитализированных детей в Херсоне
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Херсонскую областную инфекционную больницу госпитализировали 6 детей — об этом корреспонденту УНН сообщила заместитель главного врача Херсонской областной инфекционной больницы Елена Тимошенко.
“В 21,30 привезли первых двух детей с признаками интоксикации, тошнотой, температурой. Их положили в отделение. Затем после 22-х привезли еще двоих детей. Так как у детей были такие признаки им поставили диагноз гастроэнтерит, как кишечная инфекция. Сегодня в обед были госпитализированы еще двое детей ”, - сообщила Е. Тимошенко.
Детям была оказана медицинская помощь.
Напомним, 13 апреля сообщал о отравления детей в школе Херсона .