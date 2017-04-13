Врачи подтвердили увеличение количества госпитализированных детей в Херсоне

“В 21,30 привезли первых двух детей с признаками интоксикации, тошнотой, температурой. Их положили в отделение. Затем после 22-х привезли еще двоих детей. Так как у детей были такие признаки им поставили диагноз гастроэнтерит, как кишечная инфекция. Сегодня в обед были госпитализированы еще двое детей ”, - сообщила Е. Тимошенко.

Детям была оказана медицинская помощь.

Напомним, 13 апреля сообщал о отравления детей в школе Херсона .