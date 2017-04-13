Врачи подтвердили увеличение количества госпитализированных детей в Херсоне

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48944 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104448 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160619 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118427 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117677 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113171 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104696 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107183 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103665 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154743 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Врачи подтвердили увеличение количества госпитализированных детей в Херсоне

Врачи подтвердили увеличение количества госпитализированных детей в Херсоне

Киев  •  УНН

 • 7489 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Херсонскую областную инфекционную больницу госпитализировали 6 детей — об этом корреспонденту УНН сообщила заместитель главного врача Херсонской областной инфекционной больницы Елена Тимошенко.

“В 21,30 привезли первых двух детей с признаками интоксикации, тошнотой, температурой. Их положили в отделение. Затем после 22-х привезли еще двоих детей. Так как у детей были такие признаки им поставили диагноз гастроэнтерит, как кишечная инфекция. Сегодня в обед были госпитализированы еще двое детей ”, - сообщила Е. Тимошенко.

Детям была оказана медицинская помощь.

Напомним, 13 апреля сообщал о отравления детей в школе Херсона .

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